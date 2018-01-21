T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (19)

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, HATAY'DA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte H

21 Ocak 2018 23:56

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, HATAY\'DA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. 
Genelkurmay Başkanlığı\'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Orgeneral Akar\'ın, 2\'nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar\'ın denetlemeler sırasında, harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK\'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faaliyetlerin Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, harekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha ifade ettiği bildirildi.
Orgeneral Akar\'ın harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı askerlerini kutladığı ve başarılar dilediği de belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR HATAY Başkanı Orgeneral Hulusi AkarKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral AdnanHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KüçükakyüzHatayZeytin Dalı Harekâtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24