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Afrin'e yönelik hava harekâtı: 6 hedef vuruldu

TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1028 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği" bildirildi

09 Şubat 2018 04:24

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'e hava harekatı düzenledi.

Hava haurekatında TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu belirtildi.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı. 

"Bin 28 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, "29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği" belirtildi. "Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 1028'e ulaştığı" bildirildi. 

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