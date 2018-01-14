Afrin'e top atışları yeniden başladı

Suriye sınırına konuşlu topçu birlikleri Afrin'deki PKK/PYD mevzilerini bu sabahtan itibaren yeniden vurmaya başladı. Türk topçusu dün (13 Ocak 2018) gece de Afrin'deki PYD mevzilerini vurmuştu.

Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri gece de PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurmuştu. Topçu birliklerinin, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptığı öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Tokat'ta gerçekleştirdiği il toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de YPG/PYD mevzilerine yönelelik operasyonlarına ilişkin olarak, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" dedi.