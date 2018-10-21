Afrin'e niyet, bedelliye kısmet: MHP'li başkan, 'şehir dışına' çıktı

MHP Bolu İl Başkanı olduğu tarihte Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’e gitmek için Milli Savunma Bakanlığı’na dilekçe veren Adem Evcil, geçen hafta askerliğini bedelli yapmak için Amasya’ya gitti.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Adem Evcil, Bolu İl Başkanlığı yaptığı dönemde yaşanan Zeytin Dalı Operasyonu için tüm MHP teşkilatını toplayarak bir kampanyaya imza attı.

Evcil, Milli Savunma Bakanlığı’na verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“20.01.2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı operasyonu ve bundan sonraki tüm operasyonlara ihtiyaç duyulması halinde katılmak istiyorum. 1915'te dedelerimiz gönüllü olarak daha 15 yaşında Çanakkale'ye bu vatanı korumak için gitti. Bende bir Türk Milliyetçisi olarak dedelerimin yaptığı gibi Türkiye'ye saldıran dış güçlere karşı üzerime düşen görevi yapmaya hazırım. Bu konuda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

Ancak, Afrin'e gitmek istediğini açıklayan MHP'li Evcil'in zorunlu askerliği yapmadığı ortaya çıktı. Bedelli askerlikten yararlanmak için MSB'ye başvuran Evcil'e olumlu cevap verildi ve geçtiğimiz hafta Amasya'ya gitti.

“Şehir dışındayım"

Evcil, askere gidişini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“27 Ekim'e kadar şehir dışındayım arayıp ulaşamayan tüm dostlarımıza duyurulur.”