Afrin'e komşu Azez'e ÖSO takviyesi (7)

PYD ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR

Terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD/YPG tarafından Afrin kentinde çocukların zorla silah altına alındığı ortaya çıktı. Bölgeden edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG\'nin, Afrin\'de yaşayan sivillerin çok sayıda çocuğunu zorla alıkoyup silah altına aldığı belirtildi. Türkiye\'nin operasyon için hazırlık yaptığı Afrin bölgesinden paylaşılan fotoğraflarda, üniforma giydirilen çocukların ellerine öptürdükleri tüfekleri tutuşturdukları görüldü.



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