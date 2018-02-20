Afrin'e giren Esad'a bağlı güçler bombardıman üzerine geri çekildi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin Türkiye'nin YPG'den kontrolü almak amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin'e girdiği öne sürüldü. Reuters'in Suriye yönetiminin müttefiki olan Hizbullah’ın askeri medya birimine dayandırdığı habere göre, rejime bağlı güçler, Nubul’un kuzeyindeki el Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin’e girmeye başladı.

Gelişmenin ardından Suriye devlet televizyonu TSK'ya bağlı uçakların, Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği bölgeyi bombaladığı iddiasını paylaştı. Anadolu Ajansı, Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Afrin'e doğru pikaplarla hareket ettiler. Top atışları sonucu geri dönmek zorunda kaldılar. Bu dosya da şimdilik burada kapanmış oldu" açıklamasında bulundu.

Lübnan merkezli Şii Hizbullah grubunun yönettiği askeri medya birimi, Suriye rejimi yanlısı güçlerin Afrin’e girmeye başladığını öne sürdü. Suriye devlet televizyonu da rejim yanlısı milislerin Afrin’e giriş anını yayınladı.

Hawar Haber Ajansı, (ANHA) Suriye ordusuna bağlı halk savunma birliklerinin Suriye’nin sınırını savunmak üzere Afrin'e geçtiğini aktardı. Syrian Civil War Map'in YPG kaynakları da, Afrin'e gidenlerin gönllü "yerel milis güçleri" olduğunu ve "Afrin halkı ve Suriye'nin birliği için savaşacaklarını" söyledi.

YPG'den açıklama

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan YPG Afrin Sözcüsü Brusk Haseke de Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin halkına yardım etmek için Afrin'e girdiğini söyledi. Haseke, ''Suriye ordusunun Afrin'e girdiği iddiaları doğrudur. Suriye ordusuna bağlı askeri güç, YPG'nin yanında Türk askeri ve ÖSO'ya karşı savaşmak için bugün Afrin'e geldi. Afrin halkına yardım etmek ve savunmak için girdiler. Ne kadar askerin girdiği konusunda rakam veremeyiz. Bu askeri meseledir.'' açıklamasında bulundu.

Al Masdar ise Halep’teki bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin Afrin yakınlarındaki al Zahra ve Nubl’da beklemede oldukları iddia etmişti. Ajans, birliklerin talimat beklediğini aktarmıştı.

Askeri kaynak, dün Halep’ten Afrin’e giriş yapanların ise Şeyh Maksud mahallesindeki YPG güçleri olduğunu söylemişti.

YPG/PYD ile Suriye hükümetinin henüz anlaşma şartları konusunda uzlaşmaya varamadıkları belirtildi. Suriye hükümetinin Kürt güçlerinin ağır silahlarını teslim etmesini şart koşması anlaşmazlığın temelini oluşturuyor. Silahların teslimi, kentin Şam kontrolüne geçmesi anlamına geliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Afrin’e giden Esad rejimine bağlı paramiliter güçler Liva el Bakir'e bağlı. Suriye’deki iç savaşın ikinci yılında Hizbullah ve Tahran ortaklığıyla kuruldu. Tamamıyla Şii milislerden oluşuyor. Grup emirleri İran’ın dış operasyonlardan sorumlu komutanı Kasım Süleymani’nin görevlendirdiği komutanlardan aldı.

Geri çekildiler

Anadolu Ajansı, daha sonra Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildiğini bildirdi.

SANA Ajansı, Afrin’e giriş yapan milisleri “halk güçleri” diye niteledi. Suriye’de Şii güçlerin rejim ve İran tarafından desteklendiği biliniyor.

Ne olmuştu?

Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiası dünden beri iddia olarak medyaya yansıyor. İlk olarak Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme noktasında anlaşma sağladığını iddia etti.Ancak YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Ardından Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı, Suriye Devlet Ajansı SANA da söz konusu iddiayı doğrulayan bir haber geçti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz'' açıklamasında bulundu.

Hükümet Sözcüsü: Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan: Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu

Gece saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Putin'e "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" mesajı verdiği bildirildi. Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmaya başlatılacağını bildirdi. Erdoğan, açıklamasında "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu" ifadesini kullandı.

Tartışmalar sürerken Rusya'dan da arabuluculuk çağrısı geldi. İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından dile getirilen öneri Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov' tarafından da diyalog çağrısı şeklinde yinelendi.

Lavrov da en son olarak ülke ismi vermeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ordusunun İdlib'deki harekatını durdurmaya çalışan ülkelerin asıl amacının Nusra Cephesi'ni desteklemek olduğunu söylemişti.