Afrin'den sonra Cinderes'te de yerel meclis oluşturuldu

Afrin'in Cinderes beldesinde yaşayan Arap ve Kürtler, oylama yaparak yerel meclis kurdu. Cinderes yerel meclisi başkanlığına seçilen Subi Rızık, 15 kişilik bir meclis kurduklarını söyledi.

Rızık, Arap ve Kürt üyelerle kurdukları meclisin hedefinin beldenin okul, kanalizasyon, sağlık ve güvenlik alanlarında altyapısını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Halep'teki yerel meclise bağlı faaliyet göstereceklerini vurgulayan Rızık, 15 üyeden 4'ünün Arap, kalanının Kürt olduğunu belirtti.

12 Nisan'da da Afrin ilçe merkezinin ileri gelenleri, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) de bu oluşuma destek vermişti.