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Afrin'den sivil göçü başladı; Halep ve Menbiç'e gidiyorlar

Siviller uzun araç konvoyu oluşturdu

12 Mart 2018 15:42

TSK ve ÖSO, 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4-5 kilometre yaklaşılan Afrin’in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı.

Afrin’de yaşayan sivillerin yanlarına aldıkları eşyalarla, Afrin’in güneyindeki ve Suriye kontrolünde olan Halep'e yakın Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi.

Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

 

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