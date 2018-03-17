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Afrin'den kaçan teröristler, sivillerin araçlarını yakıyor

Mücahit YOLCU/KİLİS, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı'yla kuşatılan Suriye'nin Afrin merkezinden kaçan teröristler, sivillerin araçlarını ateşe veriyor

17 Mart 2018 14:16

Mücahit YOLCU/KİLİS, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı\'yla kuşatılan Suriye\'nin Afrin merkezinden kaçan teröristler, sivillerin araçlarını ateşe veriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Özgür Suriye Ordusu ile 57 gündür sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kuşatılan Afrin merkezinde sıkışan teröristler, geride el yapımı bombalı tuzaklar bırakırken, sivillere ait araçları da benzin döküp yakıyor. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, teröristlerin park halindeki araçları benzin döküp ateşe verdikleri, ardından kaçtıkları ve araçların yandığı görülüyor.

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