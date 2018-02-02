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Afrin'deki Mehmetçik, Rektör Vekili Alkan'ın adını bombaya yazdı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AFRİN’deki Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılacak olan bombaya, harekata destek veren Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof

02 Şubat 2018 19:49

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AFRİN’deki Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılacak olan bombaya, harekata destek veren Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan’ın adı yazdı.
Zeytin Dalı Harekatı’na destek bildirisi yayınlayıp imza kampanyası başlatan ve tüm yerleşkeyi
Türk bayrağıyla donatan Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan’ın bu desteğine Mehmetçik, kayıtsız kalmadı. Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılacak olan bombalara “Prof. Dr. Güler Alkan hocamıza Afrin’den selamlar” yazısı yazıldı.
Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden şer odaklarına ve arkalarındaki sömürgeci güçlere karşı ordumuz kahramanca mücadele ediyor. Yapılan bu haklı mücadelemizde ordumuzun ve güçlü iradesini ortaya koyan devletimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” diyerek adını bombalara yazan Mehmetçiklere teşekkür etti.

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