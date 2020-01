Afrin'deki Mehmetçiğe Alaşehir'den Sultaniye üzümü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- SURİYE\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçikler\'e, Manisa\'nın Alaşehir Belediyesi tarafından 100\'er gramlık toplam 50 bin paket Sultaniye kuru üzüm gönderildi.

Alaşehir Demokrasi Meydanı\'nda, üzümlerin Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere gönderilmesi için düzenlenen törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Gökhan Karaçoban, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, \"Bize göre son derece haklı, yerinde ve zamanında yapılmış olan, sınırlarımızdan bize gelebilecek tecavüze ve bu necip milletin milli değerlerine nasıl sahip çıktığını göstermek anlamında yapmış oldukları mücadelede, eğer bugün burada bu kadar rahat olabiliyorsak, bunun kıymetini bilen , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onlara şehzadeler şehri Manisa\'dan, Alaşehir\'den selam olsun. Üzümün başkentinden ağızlarında ve damaklarında bir tat olsun, dileğiyle şehrimizin kıymetli ürününü onlara ulaştırabilmek, akılda olduklarını unutulmadıklarını ve hiçbir zaman unutulmayacaklarını bir kere daha hissettirebilmek için gönderiyoruz. Çanakkale\'de, Yemen\'de, dini müslimin zora düştüğü her yerde, göğsünü siper eden, dünya durdukça yaşayacak olan, Türkiye Cumhuriyeti\'nin yılmaz bekçileri olarak, her zaman aklımızda, her zaman gönüllerimizde olduklarını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Başladığı gibi inşallah en kısa sürede Harekat\'ın tamamlanmasını diliyoruz. Nerede, hangi şart ve ahvalde olursak olalım, bu necip milletin hakkını savunmak, milletin hakkına tecavüz edenlere gereken dersi vermenin bizlerin asli görevleri olduğunu bir kere daha dünyaya haykıralım. Bu millet ölmez, ezanlar dinmez, bayraklar inmez\" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da, \"Afrin harekatı Suriye\'nin topraklarından kendimize bir parça toprak almak değil, devletimizin sınırlarını bozulmayacak şekilde sağlama alma operasyonudur. Ülkeye dışarıdan gelecek olan bir saldırıyı, önleme operasyonudur. Yine orada yaşayan Suriye vatandaşlarının, hakkını koruma operasyonudur. Operasyonda görev alan Mehmetçiklerimiz\'in sağ salim ülkemize dönmelerini Allah\'ın nasip etmesini diliyorum. Sonuçta sefere çıkılmışsa bizim inancımıza göre ya şehit olunur ya gazi. Sefer boş değildir. Sonuç itibariyle bu sefere katılan her birey mutludur, her birey bu memleketin evladıdır. Ya şehit olacaklar ya gazi ama isimleri yüzyıllarca yıl, dünya var oldukça yaşayacaktır. Afrin\'deki askerlerimize üzüm gönderen Alaşehir belediyesi\'ni kutluyorum\" diye konuştu.

Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, \"Gücünü milletinden alan, bir orduyuz. Bu yapılan faaliyet, göstermiş olduğunuz her türlü destek, TSK olarak bizi kendimizi daha güçlü daha kararlı daha inançlı hissetmemizi sağlıyor\" dedi.

Konuşmaların ardından TIR\'a yüklenen 100\'er gramlık toplam 50 bin paket Sultaniye kuru üzüm, Alaşehir Müftüsü Necati Kara\'nın okuduğu dua ve getirilen tekbirler eşliğinde, Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.



FOTOĞRAFLI