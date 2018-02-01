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Dünya
Deutsche Welle

Afrin'deki Kürtlerden Almanya'ya çağrı

Afrin'deki Kürtler, Türkiye'nin Alman tanklarını bu bölgedeki sivillere karşı kullanmasının engellenmesi için Almanya'ya çağrıda bulundu.

01 Şubat 2018 20:50

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü askeri harekâtla ilgili Alman dpa ajansına konuşan Afrinli yerel yönetici Süleyman Cafer, Türkiye'nin kullandığı Alman tanklarının sivil ölümlere yol açtığını söyleyerek Berlin'den bu durumun önüne geçilmesi için Ankara'ya baskı yapmasını istedi.

Cafer, "Türkiye, Alman tanklarını Afrin'deki sivilleri rastgele bombalamak ve köyleri bütünüyle yok etmek için kullandı" dedi. Bombardımanın son iki günde yoğunlaştığını söyleyen Cafer, Alman hükümetini "Ankara'ya Afrinli sivilleri öldürmek için tanklarını kullanmayı bırakması yönünde en üst düzeyde baskı uygulamaya" çağırdı.

Afrin harekâtında Alman yapımı tankların kullanıldığına dair bazı fotoğrafların yayımlanmasının ardından bu durum Almanya'da tartışmalara yol açmıştı. Daha sonra Türkiye'nin Alman Leopard 2 tanklarını harekâtta kullandığını Berlin'e teyit ettiği bildirilmişti.

Türkiye ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu, Ankara'nın 20 Ocak'ta Afrin'deki YPG ve IŞİD hedeflerine yönelik başlattığını açıkladığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar Burseya Dağı'nın da aralarında olduğu bazı stratejik noktaları ele geçirdi.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ancak ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki en gergin noktalardan birini oluşturuyor.

DW/dpa,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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