Afrin'deki Doğu Gutalılar: Kimse başkasının evinde yaşamak istemez; buraya zorla geldik

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinden tahliye edilen binlerce kişi, Türkiye'nin harekâtı sonrası Afrin'de terk edilen evlere yerleştirildi. 25 yaşındaki Umaima al-Sheikh, “Kimse kendisinin olmayan bir evde yaşamak veya başka insanların eşyalarını kullanmak istemez” derken, Mehdi Haymur isimli bir kişi de Doğu Guta'dan zorla çıakrıldıklarını ve buraya da bir şekilde zorla getirildiklerini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP, Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta mahallesinin tahliye edilmesi sonrası Türkiye’nin ÖSO ile birlikte kontrol ettiği Afrin’e yerleştirilen ailelerle görüştü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün istatistiklerine göre, en az 35 bin kişi Afrin’e dışarıdan yerleşmiş durumda. Bu kişilerin bazıları kırsal bir noktada kurulan iki sığınmacı kampında, birçoğu da kentin boşaltmış ve zarar görmüş evlerinde yaşıyor. Söz konusu haber şöyle:

"Kimse başkasının evinde yaşamak istemez"

25 yaşındaki Umaima al-Sheikh, Afrin’e bir ay önce eşi Firas ve iki çocuklarıyla taşınmış. Aile, terk edilmiş bir eve yerleşmiş. “Kimse kendisinin olmayan bir evde yaşamak veya başka insanların eşyalarını kullanmak istemez” diyen al-Sheikh şöyle devam ediyor: “Hepimiz kendi evlerimizde, kendi memleketimizde yaşamak istiyoruz fakat bizim olmayan bir eve yerleşmek zorunda kaldık. Bizim geride bıraktığımız evlerde de başkaları yaşıyor.”

Mehdi Haymur da Afrin’e yerleşmek zorunda kalanlardan. Küçük oğluyla geldiği kentte, AFP’nin ‘isyancıların askeri polisi’ diye nitelediği kişilerce birkaç eve yerleştirilmişler. Bu evlerin sahipleri geri dönünce, çıkmak zorunda kalmış. Şimdi, bombardımandan hasar görmüş, terk edilmiş bir binada, sahiplerinin izniyle oturduklarını anlatıyor. “Guta’yı terk ettik ve evlerimizi, toprağımızı, işimizi kaybettik. Guta’dan çıkmaya zorlandık ve buraya da bir şekilde zorla geldik” diyor.

19 yaşındaki Ahmad al-Buri ise “Burası, Suriye rejiminin bombardımanından korunan bir Türk bölgesi. Buraya bu yüzden geldim” diyor. Afrin’deki Türkiye destekli polis gücüne katıldığını söyleyen al Buri, kentin Mahmudiye bölgesindeki boş bir eve yerleşmek için ÖSO’dan yardım aldığını anlatıyor. “Eğer bu evin sahibi geri döner ve gitmemiz gerekirse, ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir başka ev bulmamız veya br kampa gitmemiz gerekir” diyor.

"Aslen Afrinli olanlar giremiyor"

57 yaşındaki metal işçisi Osman Halil ise evini terk etmeyen Afrinlilerden. “Guta’dan mahallemize gelenler var. Birbirimizle konuşuyoruz” diyor ama “Onlar Afrin’e gelebiliyor, aslen buralı olanlar giremiyor” diye de serzenişte bulunuyor. Halil’in arkadaşları çatışmalar sırasında Afrin’den gitmiş; onların dönemediklerini anlatıyor.

"Yeğenimin evinde yabancılar oturuyor"

58 yaşındaki çiftçi Mahmud Hasan da, “Yeğenimin evinde, gitmeyi reddeden yabancılar oturuyor. Gutalılar iyi insanlar ve onlarla konuşabiliyoruz, aramızda huzur var. Fakat burası sizin eviniz değil, geldiniz ve orada yaşamaya başladınız ve eğer sahibi geri dönerse, o daha şikâyet etmeden gitmeniz gerekir” diyor.

"11 milyonu aşkın kişi yerinden oldu"

Suriye iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana ülke nüfusunun yarısı yerinden yurdundan oldu. İstatistiklere göre, beş milyondan fazla Suriyeli ülke dışına çıktı, altı milyon kişi de ülke içinde yer değiştirdi. Bu kişiler arasında, Suriye ordusunun son dönemde kuşatma sonrası ‘uzlaşma’ anlaşmalarıyla tahliye ettiği silahlı isyancılar ve siviller de bulunuyor.

Şam’ın Doğu Guta banliyösünün tahliyesinde de, binlerce kişinin ülkenin kuzeyine gitmesi konusunda anlaşma yapılmış, bu kişilerin birçoğu Afrin’e yerleştirilmişti.