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Afrin'deki bazı köylere dönüş başladı

"Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız"

27 Ocak 2018 15:34

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e düzenlenen operasyon sonrasında, yoğun çatışmaların yaşandığı Adamanlı köyünde çatışmanın bitmesinin ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Birlik komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız." dedi.

"Bize her şeyi sağlıyorlar"

Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor. Köylerde TSK tarafından güvenliğin sağlamasından sonra bazı aileler de evlerine döndü.

Mehmetçik evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Evine geri dönen 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, TSK mensuplarına teşekkür etti. Evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti. TSK'nin köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde." diye konuştu.

"Bizler sizler için buradayız"

Birlik komutanı da aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

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