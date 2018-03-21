Afrin'deki askerler için örülen atkı ve bereler tamamlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, çocukları futbol maçı yapan annelerin tribünde Afrin\'deki Mehmetçik için ördüğü atkı ve bereler tamamlandı. Atkılar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü\'ne getirilerek paketlenmesi için teslim edildi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor U15 takımı ile Bitez Pedasa U15 takımları arasında oynanan maçta, annelerin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki operasyonları sürdüren Türk askeri için ördüğü atkı ve bereler tamamlandı. Asker yeşili- beyaz renklerinde atkı ve bere ören anneler, bu sabah Gümbet Mahallesi\'ndeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor tesislerine giderek, örgüleri teslim etti. 4 kolide toplanan eşyalar, yarın kargoyla Mehmetçiğe gönderilecek.

B.B. Bodrumspor Altyapı Sorumlusu Hadi Türk, el emeği göz nuru örgülerin yola çıkmaya hazır olduğunu belirterek, \"Yapılan atkılar ve bereler, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda mücadele eden şanlı Türk ordusuna gönderilmesi için U15 takımımızın anneleri tarafından örüldü. Orada üşümemeleri bir duyarlık örneği gösterdiler. Askerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır, bu nedenle onlara bu kolileri göndereceğiz\" dedi.



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