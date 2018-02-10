Afrin'de yaralanan Turgutlulu uzman çavuş, memleketine getirildi (2)

VALİ\'DEN ZİYARET

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan ve sevk edildiği Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ı (22) ziyaret etti. Turgutlu\'ya gelen Vali Güvençer\'e hastane ziyaretinde Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren eşlik etti.

AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ

Vali Güvençer ve beraberindekiler, yaralı uzman çavuşu kaldığı özel odada ziyaret etti. Yaralı asker ile anne Fadime Yıldız ve ağabeyi Hulusi Yıldız\'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Güvençer, \"Duyunca önce çok telaşlandınız. Rabbim size bağışladı. Bütün Türkiye\'nin duası, aklı fikri bu çocuklarda. Onlar hepimizin ortak kahramanları. Biraz zamana ihtiyacı var. Zaman içinde toparlayacaktır, inşallah. İyileşip, gideceğim diyormuşsun. Şu anda çok ağrı sızın yok. Doktorlar iyi olduğunu söylediler. Devlet olarak sizin yanınızdayız. Bugün Manisa\'ya Başbakanımız da gelecek. Onun haberi yok, söyleyince üzülür, selam söyler. Ben onun adına size geçmiş olsun diliyorum. Sizin de selamınızı söyleyeyim. Başbakanlar, valiler, kaymakamlar sizin sayenizde bu memlekette alnı açık gezebiliyor. Allah sizden razı olsun. İyileşin de sizi evde ziyaret edelim. Oradaki arkadaşlarınla konuşursan bizden selam söyle\" dedi.

Yıldız\'ın durumunu iyi gördüklerini ve çok sevindiklerini dile getiren protokol üyeleri de aileye destek mesajı verdi. Yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulunan Güvençer ve protokol üyeleri, annenin elini öperek hastaneden ayrıldı.

ANNE YILDIZ: ALLAH\'IMA ŞÜKÜR SAĞ SALİM GELDİ

Yaralı Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ın annesi Fadime Yıldız ise \"Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Kendisinden haber alamayınca endişelendik. Daha sonra haberini alınca sevindik. Allah\'ıma şükür sağ salim geldi. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağ olsun. Türkiye sağ olsun\" diye konuştu.



Doğan ÇİZMECİ-Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)



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