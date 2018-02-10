T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin'de yaralanan Turgutlulu uzman çavuş, memleketine getirildi (2)

VALİ'DEN ZİYARET Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve sevk edildiği Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız'ı (22) ziyaret etti

10 Şubat 2018 18:59

VALİ\'DEN ZİYARET
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan ve sevk edildiği Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ı (22) ziyaret etti. Turgutlu\'ya gelen Vali Güvençer\'e hastane ziyaretinde Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren eşlik etti.
AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ
Vali Güvençer ve beraberindekiler, yaralı uzman çavuşu kaldığı özel odada ziyaret etti. Yaralı asker ile anne Fadime Yıldız ve ağabeyi Hulusi Yıldız\'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Güvençer, \"Duyunca önce çok telaşlandınız. Rabbim size bağışladı. Bütün Türkiye\'nin duası, aklı fikri bu çocuklarda. Onlar hepimizin ortak kahramanları. Biraz zamana ihtiyacı var. Zaman içinde toparlayacaktır, inşallah. İyileşip, gideceğim diyormuşsun. Şu anda çok ağrı sızın yok. Doktorlar iyi olduğunu söylediler. Devlet olarak sizin yanınızdayız. Bugün Manisa\'ya Başbakanımız da gelecek. Onun haberi yok, söyleyince üzülür, selam söyler. Ben onun adına size geçmiş olsun diliyorum. Sizin de selamınızı söyleyeyim. Başbakanlar, valiler, kaymakamlar sizin sayenizde bu memlekette alnı açık gezebiliyor. Allah sizden razı olsun. İyileşin de sizi evde ziyaret edelim. Oradaki arkadaşlarınla konuşursan bizden selam söyle\" dedi.
Yıldız\'ın durumunu iyi gördüklerini ve çok sevindiklerini dile getiren protokol üyeleri de aileye destek mesajı verdi. Yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulunan Güvençer ve protokol üyeleri, annenin elini öperek hastaneden ayrıldı.
ANNE YILDIZ: ALLAH\'IMA ŞÜKÜR SAĞ SALİM GELDİ
Yaralı Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ın annesi Fadime Yıldız ise \"Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Kendisinden haber alamayınca endişelendik. Daha sonra haberini alınca sevindik. Allah\'ıma şükür sağ salim geldi. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağ olsun. Türkiye sağ olsun\" diye konuştu.

Doğan ÇİZMECİ-Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİ ZİYARET Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Zeytin Dalı HarekâtıTurgutlu Devlet HastanesiPiyade UzmanTalat YıldızTurgutluVali GüvençerManisaPiyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ManisaJandarma Komutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24