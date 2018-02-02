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Afrin'de Rus yapımı hava savunma füzesi ele geçirildi

TSK: Operasyonda 823 terörist etkisiz hale getirildi

02 Şubat 2018 13:56

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PYD unsularından SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 30-31 Ocak'ta operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 bixi makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı ele geçirildi" denildi.

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Afrinhava savunma füzesiPYDZeytin Dalı Harekatı

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