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Afrin'de patlama; şehit ve yaralılar var

Yaralı askerler Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi

22 Mart 2018 17:06

Zeytin Dalı Harekâtı ile YPG'den arındırılan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58. gününde, (18 Mart)  YPG'nin kontrolünden çıkan Afrin kent merkezinde, sabah saatlerinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında daha önce tuzaklanan patlayıcı infilak etti. 

Patlamada, 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. (DHA)

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