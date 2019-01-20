Afrin'de patlama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın birinci yıl dönümünde kent merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

DHA, sabah saatlerinde bomba yüklü olduğunu belirlen bir aracın infilak ettirilmesinden kısa bir süre sonra otogardan çıkan bir yolcu midibüsünün, valilik binasına 500 metre mesafedeki Zeytin Dalı Bulvarı'nda infilak ettirildiğini, patlamada 4 kişinin öldüğünü 11 kişinin de yaralandığını geçti.

Bombanın midibüsün geçtiği noktaya mı yoksa içine mi yerleştirildiğinin araştırıldığı belirtildi.

Patlamanın ardından çok sayıda kişinin gözaltına alınırken Zeytin Dalı Bulvarı da yaya ve araç kullanımına kapatıldı.



