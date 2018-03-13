T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin'de iki köy daha TSK kontrolüne geçti

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalıo Harekâtı kapsamında kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi

13 Mart 2018 21:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Afrin'de yürüttükleri Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 2 köy daha ele geçirildi. Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Şeyh Abdurrahman ile Şeyh Hadid beldesine bağlı Kela köyleri TSK kontrolüne geçti.

Gün içinde Masaracık, Karabaş, Aşağı Kefer Dali, Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerinde de kontrol sağlanmıştı. Böylece sabah saatlerinden bu yana 7 köy ele geçirilmiş oldu.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi. 

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı. 

YPG’nin yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler, YPG’nin, Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel olduğu açıklamıştı.

 

ETİKETLER

zeytin dalıafrinoperasyonharekatköyöso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24