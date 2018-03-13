Afrin'de iki köy daha TSK kontrolüne geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Afrin'de yürüttükleri Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 2 köy daha ele geçirildi. Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Şeyh Abdurrahman ile Şeyh Hadid beldesine bağlı Kela köyleri TSK kontrolüne geçti.

Gün içinde Masaracık, Karabaş, Aşağı Kefer Dali, Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerinde de kontrol sağlanmıştı. Böylece sabah saatlerinden bu yana 7 köy ele geçirilmiş oldu.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

YPG’nin yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler, YPG’nin, Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel olduğu açıklamıştı.