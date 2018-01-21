"Afrin'de halkların kardeşliği bombalanıyor"

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtıyla ilgiliz yaptığı yazılı açıklamada, "Operasyon Türk ve Kürt halkları arasında düşmanlığı körüklemekte, Türkiye’yi bölgesel savaş batağının ortasına doğru sürüklemektedir” dedi. Türkmen, "halkların kardeşliğinin bombalanmasına, ülkenin savaş batağına sürüklenmesine karşı bölgede barış ve ülkede demokrasi için mücadeleyi hep birlikte büyütme" çağrısı yaptı.

Uzunca bir süreden beri yapılan hazırlıkların ardından başlatılan Afrin operasyonunun, iktidar ve medyası tarafından büyük bir zafer havasında kutlandığını vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

“Daha önce Suriye iç savaşından kaçıp Afrin’e sığınan yaklaşık bir milyon sivilin yaşadığı kente bombalar yağdırılıyorken, Erdoğan iktidarının sözcüleri adeta bütün dünya ile dalga geçer gibi bu operasyonla Kürtlerin bölgede yaşayan diğer halklarla demokratik bir şekilde yönettikleri 'Afrin’i özgürleştireceklerini' söylüyorlar. Oysa adına ‘Zeytin Dalı’ denen bu operasyonla Türk ve Kürt halkları arasında düşmanlığı körüklemekte, Türkiye’yi bölgesel savaş batağının ortasına doğru sürüklemektedir."

"Tehdit, ezilen bölge halkları değil, emperyalizm ve iş birlikçileridir!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarın sözcülerinin amacınının ‘milli güvenlik’ olduğunu söyledikleri bu operasyonun ancak Rusya ile yapılan pazarlıkların ardından Rus askerlerinin Afrin’den çekilmesiyle başladığına dikkat çeken Türkmen şunları söyledi: “Yani Suriye’de ABD ile egemenlik mücadelesi halinde olan Rusya, bu operasyona bugün kendi çıkarlarına hizmet ettiği için izin verdi. Çünkü Rusya bu operasyona ‘olur’ vererek bir yandan Türkiye’yi rakibi ABD ile daha fazla karşı karşıya getirmeyi ve öte yandan da Suriye Kürtlerini sıkıştırarak kendi himayesinde bir çözüme razı etmeyi amaçlıyor.

Açıktır ki ülkeyi, emperyalistler arasındaki egemenlik savaşının içine sürükleyen, bir emperyalist gücün ‘olur’uyla Suriye’deki kardeşlerimizi bombalayanlar ülkeyi daha büyük tehdit ve tehlikelerle yüz yüze getirmektedirler. O yüzden Türkiye halkları için asıl tehdit Suriye’nin kuzeyi, Rojava’da IŞİD ve diğer cihatçı çetelere karşı mücadele ederek orada yaşayan diğer halklarla demokratik yönetimler kuran Kürt kardeşlerimiz değildir. Asıl tehdit, yüz yıldır Ortadoğu’nun ezilen halkları arasında düşmanlığı körükleyen ve bugün iktidarın Kürt düşmanlığını kendi çıkarları için kullanan emperyalistler ve onların bölgesel iş birlikçileridir.”

"Kürtlere savaş, birlikte yaşamı dinamitliyor"

Erdoğan iktidarının, Türkiye ile her zaman diyaloga açık olduklarını söyleyen Suriye Kürtlerinin demokratik yönetimini tehdit olarak görmesinin nedeninin kendi ülkesindeki Kürt sorununu çözümsüz bırakmış olması, baskı ve şiddet politikalarında ısrar etmesi olduğunu belirten Türkmen “Fakat bu politika hem ülkeyi bölgesel savaşın girdabına çekmekte ve hem de ülke içinde Türk ve Kürt halklarının birlikte yaşama koşullarını dinamitlemektedir” dedi.

"İktidar kendi çıkarı için savaşı dayatıyor"

Suriye Kürtleri ve bölge halkları ile barışa ve ülke içinde demokrasiye dayalı bir çözüm varken, iktidarın, ülkeyi emperyalist planların bir parçası haline getirmekte ısrar ettiğini ifade eden Türkmen şunları söyledi:

“Çünkü MHP ile kader birliği yapan Erdoğan iktidarı, Afrin operasyonunu ülkenin değil ama kendi bekası için zorunlu bir hamle olarak görmektedir. Bu operasyonu ‘milli güvenlik’ meselesi olarak göstererek herkesi kendi arkasında saf tutmaya zorlamaya ve sadece Kürtleri değil, iktidara karşı demokrasi, barış ve insanca yaşamayı savunan herkesi baskı altına almaya çalışmaktadır. Açıktır ki, 6. kez uzatılan OHAL’i ve iktidar yandaşlarına “terörle mücadele” adına yargı muafiyeti getiren KHK’ları bu amaçla kullanmak istemektedir.”

"Bölgede barış ve ülkede demokrasi mücadelesini yükseltelim"

Türkmen, “Emek Partisi Bölge Örgütü olarak halkımızı, Türk halkını ve bu ülkede yaşayan her milliyetten işçi ve emekçileri, kendi çıkarı için ülkeyi ateş çemberinin içine atan iktidarın başlattığı Afrin Operasyonu’na ‘dur’ demeye çağırıyoruz” dedi.