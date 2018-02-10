Afrin'de Deyr Ballut köyü TSK kontrolüne geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda TSK’ya ait bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım’da olayda iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Helikopterin düşmesinin ardından Hatay’da sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin’deki hedefleri yoğun ateş altına aldı. Anadolu Ajansı Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Erdoğan 'helikopterimiz düşürüldü' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler'' demişti.

Başbakan: 2 şehit

Başbakan Binali Yıldırım da "Şunu söyleyebiliriz. Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu'' bilgisini vermişti.

Genelkurmay'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz'' denildi.

Deyr Ballut köyü TSK kontrolüne geçti

Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünün kontrol altına alındığını bildirildi.

Afrin'de TSK'nın kontrolüne geçen bölgeler şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."