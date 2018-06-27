Afrin'de çifte bombalı saldırı

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin desteklediği ÖSO’nun kontrolü altındaki Afrin şehrinde Çarşamba günü iki bombalı saldırı oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) iddiasına göre saldırılardan biri şehir merkezindeki Dowar Kawa al-Hadad’da diğeri ise TSK’nın üslerinden birine yakın, hastaneye çıkan bir yolda gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), saldırılarda on sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi ve saldırılardan PYD’nin sorumlu olduğunu ifade etti. Yabancı haber ajansları henüz bu sayıyı doğrulamadı. SOHR'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin en az dördünün ÖSO üyesi olduğu kaydedildi. Öte yandan saldırılarda ağır yaralananlar olduğu belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin'e girmişti. Türk kaynaklar, TSK ile ÖSO'nun kontrolü ele geçirmesinin ardından sivillerin kente dönmeye başladığını duyurmuştu.