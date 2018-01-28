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"Afrin'de bir haftaya düze inilmesi amaçlanıyor"

"İdlib bölgesindeki gelişmeler, yanı başındaki Afrin'e rağmen şu aşamada sorun üretmiyor"

28 Ocak 2018 18:42

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili bulunulan öngörüleri aktardı. Sarıkaya, "Öngörüler tutarsa, dağlık alanlar aşıldığı için 1 hafta içinde düze inilip 3’üncü aşamaya geçilmesi amaçlanıyor. Olmazsa da 'acele edecek' durumun olmadığı belirtiliyor" dedi. 

Muharrem Sarıkaya'nın "Geçmişin kazanımı" başlığıyla yayımlanan (28 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gaziantep
Zeytin Dalı Harikâtı bugün itibarıyla 1 haftasını tamamladı. Öngörüler tutarsa, dağlık alanlar aşıldığı için 1 hafta içinde düze inilip 3’üncü aşamaya geçilmesi amaçlanıyor. Olmazsa da “acele edecek” durumun olmadığı belirtiliyor. Hatta, “Gecikmenin tek nedeni insani gerekçelerle olur” cümlesinin de altı çiziliyor.

Aslında önemli başarıya imza atılıyor, içerideki mücadele de eklendiğinde 2 ülkede tam 5 bölgede aynı anda operasyonel yetenek sergileniyor.

Yani bir yandan Irak’taki operasyonu devam ediyor, hatta Bağdat’la yakın gelecekte yapılacak “Dicle’den verilen su miktarına dönük” yeni uzlaşıyla yeni geliş- melerin kapısının da açılacağı belirtiliyor.

İdlib bölgesindeki gelişmeler ise yanı başındaki Afrin’e rağmen şu aşamada sorun üretmiyor.

 Fırat Kalkanı bölgesi de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek zemini oluşturdu; Mare ve Azez hattından açılan harekât kapıları da göstergesi...

 

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