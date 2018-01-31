Afrin şehidinin eşinden duygulandıran paylaşım

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahları Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan, henüz naaşı getirilmeyen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nda 23 Ocak günü PKK/PYD\'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın naaşlarına ulaşılamadı. Şehit askerlerden Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'ndan geriye 6 aylık eşi Birgül\'ün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kaldı.

Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25\'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı\'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.

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