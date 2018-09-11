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AFRİN ŞEHİDİNİN EŞİNDEN AĞLATAN PAYLAŞIM 

  Haber: Cansel KİRAZ İSTANBUL, (DHA) AFRİN şehitlerinden Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çekildikleri düğün fotoğraflarının aynısını, aynı yerde tek başına çektirdi

11 Eylül 2018 20:36

 

Haber: Cansel KİRAZ İSTANBUL, (DHA) AFRİN şehitlerinden Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çekildikleri düğün fotoğraflarının aynısını, aynı yerde tek başına çektirdi. Sosyal medyada fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı. Fatih Mehmethan şehit düştüğünde Gamze Mehmethan ile henüz 4 aylık evliydi. 
Afrin\'e düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın acı haberi, Ümraniye\'deki baba ocağına düşmüştü. Şehit Gamze Mehmethan, eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamıştı. Şehidin eşi, düğün albümlerinde yer alan fotoğrafları ve ardından aynı yerde çektirdiği tek başına çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Gamze Mehmethan\'ın tek başına çektirdiği fotoğraflardaki ayrıntı yürekleri burktu. Mehmethan fotoğraflarda şehidin künyesi ve alyansını boynunda taşıdı. 

Görüntü dökümü:
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-Sosyal medya fotoğrafları
-Arşiv görüntüler
-Şehidin cenazesi
-Eşinin tabutun başında ağlaması

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