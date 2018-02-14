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Afrin şehidinin annesi silah sesi duydum "kovaya vuruyoruz" dedi

"Düğününün kalabalık olacağını hayal ederken cenazesi kalabalık oldu"

14 Şubat 2018 11:35

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, 3 Şubat’ta çatışma esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun, çatışmadan bir gün önce telefonla Elazığ’da yaşayan ailesiyle konuştuğu öğrenildi. Annesi Fevziye Gürsu, "Telefonda silah sesleri geliyordu. Çatışmada olduğunu düşünerek korktum. O da ben üzülmeyeyim diye, ‘Dağın başındayım ateş yaktık’ dedi. ‘Bu gelen silah sesleri ne?’ dedim. ‘Anne bir şey yok, ateşin önüne kova koyduk ona vuruyoruz onun sesidir’ dedi.

Anne Fevziye Gürsu “Kız arkadaşıyla kendi aralarında yüzük takmışlar. Düğün planları yapıyordu. ‘Mayıs ayında geleyim de gidip kızı isteyelim düğün yapalım. Kalabalık olacak düğünüm’ ifadesini kullandı. Gürsu, "Afrin’den şehit haberlerinin geldiğini söyledim. Fevzi, ‘Olacak tabii ki’ derdi. Onun şehit olacağını hiç tahmin etmezdim. Yavrum aslanlar gibi şehit oldu. Düğününün kalabalık olacağını hayal ederken cenazesi kalabalık oldu” diyerek gözyaşı döktü" şeklinde konuştu.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre şehidin babası Murat Metin Gürsu (51) da oğlunun gerçek bir vatansever olduğunu belirterek, “Fevzi, Şırnak’ta askerlik yaptıktan sonra uzman çavuş olmaya karar verdi. Sur’a, El bab’a sonra da Afrin’e gitti. Gururla gitti. Hiç aklıma şehit olacağı gelmezdi. Oğlum vatanı uğruna, milleti uğruna şehit oldu. Silah arkadaşlarına Allah yardım etsin. İçerdeki ve dışarıdaki hainler sevinmesin. Dik duracağız. Bu vatanı bölemeyecekler” diye konuştu.

 

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