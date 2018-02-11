Afrin şehidini Mersin'de 10 bin kişi uğurladı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye\'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş´un (33) cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, için Otogar Cami\'nde tören düzenlendi. Törene, Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, şehidin ailesi ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törende, şehidin annesi Ümmü ve Babası Mehmet Ali Kuş, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evli ve bir çocuk babası şehit Hasan Kuş\'un eşi Alime Kuş, ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, \"Sen benim sınıf arkadaşımdın. Hayat arkadaşımdın. Ben seni 15 yıl bekledim. Bu son demiştin. Ben seni çok seviyorum. Senin emanetine çok iyi bakacağım\" diye ağlaması cami önündeki herkesi ağlattı. Bakan Elvan şehidin eşi ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun kıldırdı. Müftü Coşkun\'un helallik istemesinden sonra şehit, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bakan Elvan da şehidin babası Mehmet Ali Kuş ve kardeşi İbrahim Kuş ile birlikte şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Akine Mahallesi\'ne götürülürken konvoyun geçişi sırasında Antalya Mersin D-400 karayolu trafiğe kapatıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.



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