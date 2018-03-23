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Afrin şehidini, Bucak'ta 20 bin kişi uğurladı

Hasan DEMİRBAŞ - Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan S

23 Mart 2018 18:37

Hasan DEMİRBAŞ - Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın (22) cenazesi, Burdur\'un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Şehidi, yaklaşık 20 bin kişi uğurladı.
Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan için memleketi Burdur\'a bağlı Bucak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçedeki törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya ve Burdur milletvekilleri, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kamu kurumları yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, törende gözyaşı döktü. Ağabeyinin askeri üniformasını giyen Baha Çalışkan\'ı, Bakan Çavuşoğlu teselli etmeye çalıştı.
Hacı Ömerağa Camisi\'nde kılınan öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende, şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da bir an tabutun başından ayrılmadı. Namazın ardından cenaze aracına yerleştirilen şehide, mezarlığa kadar çok sayıda kişi eşlik etti. Şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın cenazesi, Hacısarılar Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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