Afrin Şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Erhan TEKTEN-Murat DELİKLİTAŞ- İSTANBUL,(DHA)

AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın (25) cenazesi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Üzülmemesi için annesi Hamide Karaca\'ya görev için Hatay\'a gittiğini söylediği öğrenilen Uzman Çavuş Karaca\'nın tabutuna sarılan annesi, “Sen beni niye kandırdın yavrum. Gel oğlum evimize gidelim. Bir daha seni göremeyeceğim\" diye gözyaşı döktü.

CENAZE TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne getirildi. Şehidin babası Ramazan Karaca, annesi Fadime Karaca ve dedesi Efe Karaca taziyeleri kabul etti. Şehidi son yolculuğuna, yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş uğurladı. Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Hayati Yazıcı, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganlarıyla cenaze arabasına konuldu. Karaca\'nın cenazesi törenin ardından Kartal Kurfalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından düzenlenen resmi tören sırasında camide bulunan vatandaşlardan yüzlercesinin cep telefonlarıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti.



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