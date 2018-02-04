Afrin şehidi Uzman Çavuş Gürsu'nun cenazesi Elazığ'da (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'lilere yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, dün çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu\'nun (28) cenazesinin getirildiği memleketi Elazığ\'daki Merkez Mevlana Camisi\'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk, şehidin babası Metin Gürsu, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

CANİKLİ: ONLARIN VERDİĞİ SİLAHLARLA YİĞİTLERİMİZİ ŞEHİT ETTİLER

Cenaze töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Elazığ’dan bütün dünyaya seslenmek istediğini belirterek, \"Özellikle ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen taşeron hain örgütlere destek veren herkese sesleniyorum. Daha önce de ikaz ettik, \'bakın sizin o verdiğiniz silahlar bu millete dönecek\' diye. İşte en son örneğini gördük. Onların verdiği silahlarla yiğitlerimizi şehit ettiler. Artık sözün bittiği noktadayız\"dedi.

Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun bu desteğini durdurması ve bitirmesi gerektiğini de söyleyen Bakan Canikli, \"Bu bizim için bir bağımsızlık mücadelesidir. Bakın 20 Ocak’tan itibaren terör örgütü Afrin bölgesinden ülkemize yönelik 90’a yakın saldırıda bulundu. Bunlar bir günde olmadı. Bu silahları bir günde getirmediler. Demek ki; hazırlıklarını aylar ve yıllar öncesinden yapmışlar. Şimdi bu harekatın niye yapıldığını anlayabildiniz mi ? Özellikle bu terör örgütüne destek verenlere sesleniyorum. Amaçları belli. Hedefleri belli. Söylüyoruz. Ve şunu hiç kimse unutmasın, bu millet birlik ve beraberliği için ne yapılması gerekiyorsa yapar\" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuşmasının sonunda Şehit Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu için dua etti, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmanın ardından Bakan Nurettin Canikli tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, Elazığ Garnizon Şehitliği\'ne götürülerek toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

