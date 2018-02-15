Afrin şehidi teğmenin adına memleketinde kütüphane açıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE\'nin Afrin kentine bağlı Şeyhhoroz mevkiinde terör örgütü tarafından tanka düzenlenen saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çukubçu adına Şanlıurfa\'da kütüphane açıldı. Törene şehit Çubukçu\'nun üniformasıyla katılan kız kardeşi, duygulu anlar yaşadı.

Afrin bölgesine yönelik Türk Silahı Kuvvetleri tarafından yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 3 Şubat’ta şehit düşen Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun adı, Prof. Abdülkadir Karahan İlkokulu\'ndaki kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışına; Vali Abdullah Erin, 20\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Başsavcı Sadi Doğan, şehidin babası Mehmet annesi Yasemin, kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kütüphane açılışını şehidin ailesiyle birlikte kurdele keserek açan Vali Abdullah Erin, daha sonra kütüphaneyi gezerek, şehidin ailesine sabır dileklerinde bulundu. Törende şehit Teğmen Çubukçu\'nun üniformasıyla katılan kız kardeşi Ayşe Ceren duygulanıp gözyaşı döktü.

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