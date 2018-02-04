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Afrin şehidi düğün hazırlığı yapıyordu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, Çorum’un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül'e a

04 Şubat 2018 03:15

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün, Çorum’un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül\'e acı haber verildi.
Suriye’nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün ana ocağına ateş düştü. Çorum’un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi’nde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül’e acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi. 
Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu. 1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül\'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çorum’a doğru yola çıktığı bildirildi.
Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Eyvaz, şehidin yarın memleketine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, \"Şehidimizi yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere TSK\'mıza ve ilçe halkımızın başı sağ olsun\" diye konuştu.
Şehit Aygül\'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi. Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı yaz başlangıcında da düğün yapacağı öğrenildi.

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