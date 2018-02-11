Afrin şehidi 9 asker, Tatvan'dan uğurlanmıştı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün şehit olan 12 askerden 9\'unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. 25 Ocak tarihinde, şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10\'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası\'ndan törenle uğurlanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın 22\'nci gününde, dün, ikisi kırıma uğrayan helikopterde, 10\'u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken, askerlerden 9\'unun Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Şehit askerler Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun da aralarında bulunduğu 208 komando, 25 Ocak günü ailelerinin de katıldığı törenle bölgeye uğurlanmıştı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindeki askeri yetkililerle birlikte Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarı dileklerinde bulundu. Törende, 208 komando için kurbanlar kesilmişti.



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