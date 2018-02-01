'Afrin' protestosunda gözaltına alındılar; 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla tutuklandılar

İstanbul Kadıköy'de 21 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edenlere tepki gösteren kişilere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) olarak bilinen terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla şüpheliler Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Soysaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandılar

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Ali Emre Ecer'in toplumu TSK'nin Afrin operasyonunu protesto etmeye çağırdığı, Ulaş Bedri Çelik'in sosyal medya hesabından 'terör örgütünün fotoğraflarını paylaştığı ve örgüte katılmayı teşvik eden yorumlar' yazdığı belirtilirken; diğer şüphelilerin 21 Ocak'ta TSK'nin Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettikleri ifade edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 7 şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. (DHA)