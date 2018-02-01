T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Afrin' protestosunda gözaltına alındılar; 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla tutuklandılar

Kadıköy'de 21 Ocak'ta düzenlenen 'Afrin' protestosuna katılan 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

01 Şubat 2018 21:36

İstanbul Kadıköy'de 21 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edenlere tepki gösteren kişilere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) olarak bilinen terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla şüpheliler Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Soysaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandılar

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında,  Ali Emre Ecer'in  toplumu TSK'nin Afrin operasyonunu protesto etmeye çağırdığı,  Ulaş Bedri Çelik'in sosyal medya hesabından 'terör örgütünün fotoğraflarını paylaştığı ve örgüte katılmayı teşvik eden yorumlar' yazdığı belirtilirken; diğer şüphelilerin 21 Ocak'ta TSK'nin Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettikleri ifade edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 7 şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.  (DHA)

ETİKETLER

KadıköyAfrinprotestogözaltıtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24