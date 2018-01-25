'Afrin' paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Sibel Hürtaş ve Kemal Bülbül serbest bırakıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle evlerine yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınan Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski Genel Başkanı ve HDP Parti Meclisi üyesi Kemal Bülbül serbest bırakıldı.

Ankara’da sosyal medya üzerinden Afrin’e yönelik düzenlenen askeri operasyonlara tepki gösteren çok sayıda gazeteci, insan hakları savunucusu, sanatçı ve siyasetçi ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Afrin harekâtıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski Genel Başkanı ve HDP Parti Meclisi üyesi Bülbül ile Artı TV Ankara Temsilcisi Hürtaş emniyette alınan ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi'nde savcılığa sevk edildiler.

Savcılık Hürtaş ve Bülbül'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ankara'da Pazartesi gecesi yapılan eş zamanlı ev baskınlarıyla gazeteciler, siyasetçiler ve insan hakları savuncuları gözaltına alınmıştı. Gazeteci Hayri Demir'in de arasında bulunduğu diğer gözaltına alınanların da emniyette ifadeleri alındı. İfadede sosyal medya paylaşımlarının sorulduğu belirildi.