Afrin operasyonunu protesto ettikleri için tutuklanan 11 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de 21 Ocak’ta TSK'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu protesto ederken gözaltına alınıp tutuklanan 11 kişi, ilk duruşmada tahliye edildi.

TSK'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu Barış Bloku ve Savaşa Karşı Koordinasyon’un çağrısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etmiş, 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan11'i tutuklanırken, 10 kişi ise serbest bırakılmıştı. “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla haklarında dava açılan 11’i tutuklu 13 kişinin ilk duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma basına kapalı gerçekleşirken, yargılananlar Kürtçe ve Türkçe savunma yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, tutukluların ve avukatların savunması ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Koray Türkay, Şengül Yüksel, Ulaş Değerliyüz, Cezmi Özdemir, Özge Akyüz, Fatma Akaltun Fırat, Ali Karakaş, Ramazan Utku, Savaş Tirbap, Ali Bozkurt ve Nurullah Ay’ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma 3 Ekim’e erteledi.