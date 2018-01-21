Afrin Operasyonu İngiltere basınında

Gonca Yağcı, Londra, 21 Ocak (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Afrin harekatının fiilen başladığını açıklamasının ardından, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı başlatılan ‘Zeytin dalı Operasyonu’ İngiliz basınında geniş yer buldu.

Financial Times: Türkiye ABD’ye meydan okudu ve Suriye’ye operasyon başlattı

İngiltere’nin en saygın gazetelerinden Financial Times ‘Türkiye ABD’ye meydan okudu ve operasyon başlattı’ başlıklı yazısında, Türk savaş jetlerinin Suriye’nin kuzey doğusunu dün akşamdan itibaren bombalamaya başladığını yazdı.

Gazete ayrıca, Suriye hükümetinin saldırıyı kınadığını açıkladığını ve Türk makamlarından operasyon öncesi uyarı aldıklarını yalanladıklarını yazdı.

Financial Times, Suriye’deki savaşta yeni cephelerin açılmasının Türkiye’nin Suriye’dekileri destekleyen ABD ile ilişkilerini gerginleştireceği yorumunu yaptı.

BBC: Türk savaş uçakları Afrin’e operasyon başlattı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türk savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeyine yönelik hava saldırılarında bulunduğunu ve bu hareketin Türkiye ile ABD arasındaki tansiyonu yükseltebileceğini yazdı.

BBC, Türkiye’nin terörist grup olarak adlandırdığı YPG’yi Afrin bölgesinden temizlemek istediğini de aktardı.

Telegraph: Türkiye ABD destekli gruplara saldırı başlattı

Gazete, Türk savaş uçaklarının Suriye’nin Afrin bölgesindeki ABD destekli YPG’ye karşı bombaladığını yazdı.

Telegraph gazetesi, Türkiye’nin dün akşam başlattığı operasyonun, ABD’nin Türkiye ile Suriye arasında 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü kuracağı planının ardından geldiğini ekledi.

Guardian: Türkiye Suriye’de Kürt kontrolündeki bölgeleri bombalıyor

İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden Guardian da Türk jetlerinin Kürtlerin kontrolündeki Afrin bölgesini bombalamaya başladıklarını yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YPG’ye karşı Türkiye’nin askeri sınır operasyonlarını genişleteceği sözünü de hatırlattı.

Guardian, Zeytin Dalı adı verilen operasyonun YPG’nin Afrin’dem temizlenmesini amaçladığını da aktardı

Daily Mail: Türkiye savaş uçaklarıyla Suriye’ye operasyon başlattı

Türkiye’nin cumartesi günü ‘Zeytin Dalı’ operasyonu başlatarak Ankara’nın terörist grup olarak nitelendirdiği YPG’yi Suriye’nin kuzeyinden temizlemeyi istediğini yazdı.