Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de kara harekâtına başladı. Türkiye'den özel kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. 17 tuzaklı mayın bölgesinin temizlendiği bildirilen harekâtta, dört köy YPG'den alındı. Hürriyet'ten Uğur Ergan, istihbarat birimlerinin operasyona katkı sağladığını söyleyerek, "Afrin merkezindeki kritik noktaların görüntüleri Ankara'nın elinde" dedi.

Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre istihbarat birimlerinin operasyona katkısı şöyle:

Türk istihbarat birimleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK unsurları ile eşgüdüm halinde hareket ediyor.

- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,

- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi.

- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi.

- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği.

- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.