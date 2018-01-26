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"Afrin kolay bir coğrafya değil, hava şartları kötü, arazi mayınlı; harekât aylar sürebilir"

Alçı: Şu aşamada karşılaşılanlar, beklentilerin çok dışında değil

26 Ocak 2018 12:58

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afrin operasyonuna ilişkin olarak yazdığı yazısında, "Afrin'in kolay bir coğrafya olmadığını" belirterek, "Operasyon başarılı ilerliyor ancak hava şartları kötü, arazi engebeli, yer yer mayınlı" dedi. Alçı operasyonun birkaç günde birtmeyebileceğini söyleyerek, "Bu iş birkaç güne biter” beklentisine girmemek lazım. Aylar sürebilir" yorumunda bulundu.  

Alçı'nın "Afrin’deki toplama kampları" başlığıyla yayımlanan (26 Ocak 2018) yazısı ilgili bölümü şöyle: 

Afrin kolay bir coğrafya değil. Operasyon başarılı ilerliyor ancak hava şartları kötü, arazi engebeli, yer yer mayınlı. O nedenle “Bu iş birkaç güne biter” beklentisine girmemek lazım. Aylar sürebilir. Ama TSK çok iyi çalıştı. Karşılaşacağı zorlukları hesapladı. Tabii savaş koşullarında hesaplanmamış gelişmeler olabilir, fakat şu aşamada karşılaşılanlar, beklentilerin çok dışında değil.

Etrafında irili ufaklı köyler olan bir kasaba ele geçirilmeye çalışılıyor. 3 ayrı yerden cephe açıldı. Bu cepheler bulundukları koşullara göre daha hızlı ya da daha yavaş ilerleyebilir. Peki cephe açıldıktan sonra nasıl yol alınır?

Öncelikle araziye göre ilerlenerek yolun üzerindeki köy ya da farklı yerleşim yerleri kontrol altında alınıyor. Daha sonra oraya gelene kadar kullanılan yolun kontrol altına alınması süreci başlıyor. Bu süreçte bir yandan henüz ayak basılmamış alandaki tehlikeler kollanıyor, bir yandan gerideki alan güvenli hale getiriliyor. Bu çok detaylı ve yavaş ilerleyen bir süreç. O nedenle süre vermekten kaçınmak lazım...

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