Afrin kırsalındaki köylerde PYD paçavraları dalgalanıyor

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlerin temizlenmesi için Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdürüldüğü Afrin kırsalındaki Kefer Cenne köyünde terör örgütü PYD’yi simgeleyen bez parçaları asılırken, bir panoda ise terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin bulunduğu görüldü.

Afrin’deki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için TSK tarafından geçen 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra yakın noktadaki çok sayıda köy ve kritik tepe ele geçirildi, teröristlerin roket ve havan saldırıları sonlandırıldı. TSK’nın Afrin’in batısında ilerleyişi ve devam ederken, bölgenin doğusunda ise hala teröristlerin denetiminde köy ve kasabalar bulunuyor. Afrin’in doğusunda bulunan ve Azez kent merkezine birkaç kilometre mesafedeki Kefer Cenne Köyü de terör örgütü YPG\'nin denetiminde. YPG’li teröristlerin mevziler kazdığı köydeki bir direğe örgütün siyasi kanadın PYD\'yi simgeleyen bez parçalarının asılı olduğu görüldü. Köyde ayrıca yine Azez tarafından bakıldığında bir panoda terör örgütüü PYD/PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin de bulunması dikkat çekti.

Teröristlerin köy ve çevresine hendekler kazıp, kum torbaları ile siperler oluşturduğu görülürken, buradan zaman zaman Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez kent merkezine havan ve roketli saldırılar yapılıyor.

SINIRDA ÖSO ASKERLERİNİN ELİ TETİKTE

Zaman zaman taciz ateşleri veya saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Kefer Cenne köyündeki teröristler ve mevzileri de sınır birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor. Türkiye sınırında konuşlu birliklerin baskı ateşi altına aldığı bölgelere yapılan top atışı sonrası yükselen dumanlar Azez’den de görülüyor. Ulaşıma kapalı olan Afrin-Azez karayolunda ise Özgür Suriye Ordusu güçleri oluşturulan kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. Sürekli olarak Afrin yolu ile Kefer Cenne ve Katme köylerindeki hareketliliği gözlemleyen ÖSO güçleri, kendilerine yönelik saldırılara da anında karşılık veriyor.

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