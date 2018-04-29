Afrin kantonundan Suriye hükümetine çağrı: Sınırlarınızı koruyun

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nın sürdüğü Afrin kantonu, Suriye hükümetine bölgeye asker göndermesi ve sınırlarını koruması çağrısı yaptı.

Reuters haber ajansı, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) ilan ettiği Afrin kantonunun internet sitesinde yazılı bir açıklama yayınladığını duyurdu.

Açıklamada "Suriye hükümetini, egemenliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye, Türkiye ile sınırlarını Türk işgalinden korumaya ve Suriye ordusunu sınırlarını korumak üzere bölgede asker konuşlandırmaya çağırıyoruz" denildi.

BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirmiş ve buna 'karşılık vereceklerini' söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı komuta merkezine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini ve Türkiye'nin hiç bir ülkenin toprağında gözü olmadığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak Cumartesi günü Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmış, Pazar günü kara birlikleri de bölgeye girmişti.

Operasyon, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte yürütülüyor.

TSK yaptığı son açıklamada, Perşembe günü 14 uçağın katıldığı hava harekatında "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedefin" imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" de denildi.

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, harekatın başından bu yana 48 ÖSO mensubu ve 42 de YPG'linin öldüğünü duyurdu.