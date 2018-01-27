Afrin harekâtında yaralanan uzman çavuş: 3 gün bombaladık, 200 metre gittik, vurulduk

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtında yaralanan tankçı uzman çavuş Alper Akpunar, Hatay'daki ilk müdahalenin ardından tedavisi için evine getirildi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akpunar, operasyon öncesi bölgeyi 3 gün boyunca top atışına tuttuklarını ancak sınırdan yalnızca 200-300 metre ilerledikten sonra vurulduklarını anlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; yaralı uzman çavuş açıklamasında saldırının meydana geldiği anda ilk olarak aklına ailesinin geldiğini ifade ederek; "Yapacak bir şey yok her şey vatan için. Sınırı geçtikten sonra böyle bir olay başımıza geldi. En kısa sürede inşallah iyileşip görev yerime tekrar döneceğim. Çünkü arkadaşlarım orada beni bekliyorlar. Gece gündüz demeden orada herkes görevi başında, aynı şekilde inşallah bende döneceğim görevime. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim" diye konuştu.

Oğluna sarılarak gözyaşı döken Anne Huriye Akpunar ise; "Canı sağ geldi, inşallah iyileşir tekrar görev yerine döner inşallah. Herşey vatan için" ifadesini kullandı.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Vekili Fatih Acar da, "Türk milleti, vatan millet bayrak gibi kavramlar için binlerce yıldır şehitler gaziler yaralılar veriyor. Sana da Allah şifalar versin inşallah en kısa sürede iyi olacaksın" ifadelerini kullandı.