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Afrin harekâtında ilçe merkezi sınırına ulaşıldı

Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerinin TSK ve ÖSO unsurlarının eline geçtiği bildirildi

09 Mart 2018 14:57

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerine girdiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in ilçe merkezi sınırına ulaşıldı.

Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerinin ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı da çatışmaların devam ettiğini belirterek, Büyük Halobu köyünün de TSK ve ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği haberini abonelerine geçti.

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Afrinzeytin dalı harekatı

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