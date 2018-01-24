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Afrin harekâtına katılan askerlere yaprak sarması gönderdiler

"Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin"

24 Ocak 2018 14:06

Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’ndeki kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere gönderilmek üzere yaprak sarması hazırladı. Hazırlanan dolmalar, araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi.

Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, “Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler” dedi.

Yaprak sarması hazırlayan Hassalı anneler ayrıca askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik’e turşu ve ayran da gönderdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde ise bir grup kadın Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için "içlik" örüyor. (DHA)

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