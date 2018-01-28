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Afrin harekatına katılan askerler ve şehitler için dua ettiler

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki Hunat Camii'nde düzenlenen, birlerce kişinin katıldığı programda, sabah namazının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden

28 Ocak 2018 16:09

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'deki Hunat Camii\'nde düzenlenen, birlerce kişinin katıldığı programda, sabah namazının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda mücadele eden ve şehit olan askerler için dualar okundu.
Kayseri İl Müftülüğü tarafından Suriye\'de terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürülen harekatta görev alan askerler için Hunat Camii\'nde sabah namazının ardından hatim duaları yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in de katıldığı programda, şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu, binlerce kişi dua etti. Cami avlusunu dolduran Doğu Türkistanlı Uygur vatandaşlar ise ellerinde \'Bizi de askere alın\', \'Uygur Türkü emir bekliyor\' ve \'Biz her zaman şanlı Türkiye\'nin yanındayız\' dövizleri ile desteklerini dile getirdi.
Milletvekili Taner Yıldız, \"Toplumun her katmanının kalbine indirdiği içten hissettiğinin bir göstergesidir. Sabah namazında yapılan duaya gelen vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle içeri giremedi. Biz, şehitlerimizin olmasını temenni etmeyiz, ama ülkemiz için ödenecek bedellere hep beraber hazır olduğumuz burada hissettik. Dua ettik, Allah askerimizi muhafaza etsin. Kazasız belasız şekilde PKK kanburu üzerimizden atılacak. Bölgeden yaşanan oyunları görüyoruz. Bugün orada terör örgütlerinin kimler yanındaysa karşısında yer alacak göreceğiz. Biz ABD ve Rusya\'nın aklı selimi bulacağına inanıyoruz, olması gereken budur\" diye konuştu.

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