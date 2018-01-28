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Afrin harekatına destek için Türk bayrağı dağıttılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÜLKÜ Ocakları İl Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı

28 Ocak 2018 22:53

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÜLKÜ Ocakları İl Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Sivas Caddesi girişinde düzenlediği etkinliğe İl Başkanı Volkan Çolak ve Ülkü Ocakları üyeleri katıldı. Etkinlikte Başkan Çolak, TSK\'nın Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla esnafa Türk Bayrağı dağıttı. Esnaftan Türk bayraklarını işyerlerine asmalarını isteyen Çolak, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu açıdan esnafımıza bugün 500 adet Türk Bayrağı dağıttık. Bu tür etkinlikleri diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteklemesini istiyoruz\" dedi.

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