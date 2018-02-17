Afrin harekatına destek için bedenleriyle ay-yıldız oluşturdular

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA Macit Zeren Fen Lisesi\'nde 140 öğrenci, Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere destek için giydikleri \'Afrin\' yazılı tişörtle, bedenleriyle ay-yıldız yaptı.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için düzenlenen programda, 9, 10 ve 11\'inci sınıftan 140 öğrenci, bedenleriyle ay-yıldız oluşturdu. Düzenlenen programa Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, öğretmenler, öğrenciler, Okul Aile Birliği Başkanı Ümit Ağış ve veliler katıldı.

Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri vatan, millet, bayrak ve Mehmetçik sevgilerini yazdıkları mektup ve hazırladıkları Türk bayrağını Afrin’deki askerlere ulaştırması için Amasya Valisi Osman Varol’a teslim etti.

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