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'Afrin' harekâtı için yola çıkan asker: Düğüne gidiyoruz

200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekâta destek vermek için yola çıktı

24 Ocak 2018 14:22

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için yola çıkan komandolardan biri, "Düğüne gidiyoruz" dedi.

Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı' Harekatı için Hatay'ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekâta destek vermek için Zırhlı Personel Taşyıcılarla yola çıktı. Karar'da yer alan habere göre komandolar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yol üzerinde bulunan askeri araçlara doğru yürüdü. Bu sırada silah arkadaşları harekata destek vermek için Hassa ilçesine yola çıkan komandolar ile vedalaştı. 

Komandoların morallerinin yüksek olduğu görüldü. Zırhlı araçlara binen komandolar, "Ya Allah Bismillah Allahuekber" diyerek ailelerine selam gönderdi.

Komandolardan biri, "Tüm Türkiye'ye selam olsun buradan. Alllah'ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Herkese selam olsun" diye konuştu. Bir komnado da "Hellalik istedik şükür. Alacağız inşallah. Allah'ın izniyle" ifadesini kullandı.

Zırhlı Personel Taşyıcının içinde bulunan bir komando da kendisine düşünceleri sorulunca, "Düğüne gidiyoruz" cevabını verdi.

Komando birliği daha sonra zırhlı araçlarla harekata destek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada vatandaşlar da konvoyu selamladı.

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