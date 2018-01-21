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Dünya

Afrin harekâtı dış basında: Türkiye - ABD ilişkilerini zedeleyebilir

Zeit, "ABD Ankara'yı askeri bir harekat yapmaması konusunda uyarmıştı" hatırlatmasını yaptı

21 Ocak 2018 10:38

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği operasyon, dünya basınında kendine geniş yer buldu. BBC News'in Türkiye muhabiri Mark Lowen, operasyonun neden "şimdi" yapıldığına ilişkin olarak yayımlanan videoda, Ankara'nın NATO müttefiki ABD ile karşı karşıya gelme riskini aldığını söyledi. 

Dış basında, operasyonla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı?

Die Welt gazetesi “Türkiye’nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla verdiği haberde Erdoğan’ın Türk panzerleri ve ağır silahlarının yer aldığı ve Kürt yerleşim bölgesi Afrin’e yapılan operasyonu başlattığı yazıldı. Welt haberde bu harekatın Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabileceğini yazdı.

Zeit gazetesi ise YPG ve PYD’ye karşı sınır güvenliği için başlatılan harekatı “Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı” başlığıyla verdi. Haberde “Türkiye Suriyeli kürt milis grubu YPG’ye karşı kara harekatı başlattı. ABD Ankara’yı askeri bir harekat yapmaması konusunda uyarmıştı.”

Amerikan CNN International televizyonunun internet sitesi de gelişmeleri "Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı"' başlığıyla okuyucularına aktardı.

Deutsche Welle ise “Erdoğan: Kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla operasyona ilişkin bir haber geçti. Haberde türk ağır silahlarının günlerdir Suriye’nin kuzeyindeki Kürt milis grubu YPG’ye ateş etmekte olduğuna dikkat çekildi ve “Şimdi aynı zamanda kara birlikleri de Afrin yerleşim bölgesine giriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı” denildi.

​Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonun Suriye'nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebileceği yorumunda bulundu.

Alman basınında Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili çıkan bir haberde operasyonun Ankara, Washington ve Moskova arasındaki ilişkileri zedeleyebileceğine dikkat çekildi.

Alman Stern Gazetesi “Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri harekat başlattı” başlığıyla verdiği haberde “Türk ordusu basında yer alan haberlere göre Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yerleşim bölgesine karşı savaş başlattı. Harekat Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir” denildi.

​İngiliz Guardian gazetesi de Türkiye'nin YPG'yi Afrin'den temizleme sözü verdiğini yazdı.

Telegraph gazetesi Türkiye'nin Amerika'nın desteklediği güçlerin mevzilerini yok etmek için Afrin'e operasyon başlattığını belirtti.

​Independent gazetesi ise Türkiye'nin Afrin'den sonra Menbiç'e operasyon düzenlenmeye hazırlandığını yazdı. 

Chicago Tribune gazetesi de haberinde, "Türk uçakları Kuzey Suriye'ye bombardıman başlattı. Kara birlikleri sınıra yığıldı" başlığını kullandı.

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